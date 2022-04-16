В МИД России понадеялись на оперативный ответ Лондона на просьбу жены Медведчука

МИД России выразил надежду на незамедлительный ответ Лондона на просьбу жены Медведчука

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что Лондон даст оперативный ответ на просьбу жены украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны Марченко об обмене супруга на пленных британцев. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она заметила, что съездивший недавно в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен знать о судьбе граждан своей страны и не станет медлить с ответом. «А [глава МИД Британии] Лиз Трасс расскажет, что британцы там [на Украине] в принципе делали», — добавила она.

Ранее Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен Вооруженных сил (ВС) России и Донецкой народной республики (ДНР) британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Она указала на возможность попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее супруга.

9 апреля стало известно о тайном визите Джонсона на Украину и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров украинский лидер рассказал, что премьер был очень конкретным в своих заявлениях. Зеленский также поделился, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева.