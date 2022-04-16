В МИД России понадеялись на оперативный ответ Лондона на просьбу жены Медведчука
Министерство иностранных дел России рассчитывает, что Лондон даст оперативный ответ на просьбу жены украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны Марченко об обмене супруга на пленных британцев. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она заметила, что съездивший недавно в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен знать о судьбе граждан своей страны и не станет медлить с ответом. «А [глава МИД Британии] Лиз Трасс расскажет, что британцы там [на Украине] в принципе делали», — добавила она.
Ранее Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен Вооруженных сил (ВС) России и Донецкой народной республики (ДНР) британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Она указала на возможность попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее супруга.
9 апреля стало известно о тайном визите Джонсона на Украину и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров украинский лидер рассказал, что премьер был очень конкретным в своих заявлениях. Зеленский также поделился, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева.