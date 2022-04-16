Правительство выделило ПФР более 160 миллиардов рублей на детские выплаты

Правительство выделило 162,9 миллиарда рублей ПФР на выплаты на детей от 8 до 17 лет

Правительство России выделило для Пенсионного фонда (ПФР) более 160 миллиардов рублей на ежемесячные детские выплаты. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в 2022 году Министерству финансов для трансфера бюджету ПФР выделят 162,9 миллиарда рублей. Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет предоставляются нуждающимся в социальной поддержке гражданам, отмечается в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил размер пособий малообеспеченным семьям с детьми. В среднем выплаты составят от 6 до 12 тысяч рублей. Оформить пособие можно будет с 1 мая, получить деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону на дату обращения.