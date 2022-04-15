В России уточнили размер пособий для семей с детьми

Премьер Мишустин сообщил о пособиях до 12 тыс. руб. малообеспеченным семьям с детьми

В российском правительстве уточнили размер пособий малообеспеченным семьям с детьми. Как сказал премьер-министр Михаил Мишустин, пособия в среднем составят от шести до 12 тысяч рублей, в 2022 году на эти цели будет выделено 505 миллиардов рублей, пообещал он. Слова главы кабмина приводит ТАСС.

Мишустин уточнил, что в текущем году такие пособия «получат более пяти миллионов ребят».

Ранее было опубликовано постановление правительства, где названы условия для получения новой выплаты на детей от 8 до 17 лет. Оформить пособие можно будет с 1 мая, получить деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону на дату обращения.

Размер выплаты будет отличаться от суммы пособия одиноким родителям и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей в регионе.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.