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Врач назвал действенное средство от похмелья

Врач Каторгин назвал жирный бульон лучшим народным средством от похмелья

Фото: Pixabay

Справиться с тяжелым похмельем хорошо помогает жирная пища, рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин. О действенном средстве от похмелья он высказался в разговоре с «Лентой.ру»

«Еще на Руси варили очень жирные бараньи бульоны, говядину с зеленью, с луком — физиологически это все очень действенно, потому что жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее», — поделился врач.

Также с похмелья лучше пить больше жидкости, особенно хорошо помогает восстановиться газированная минеральная вода, заметил Каторгин. Опохмеляться, по его словам, не стоит, так как это приводит к нехорошим последствиям.

«Еще один совет: если вы знаете, что у вас будет хорошее возлияние и вы имеете похмельный синдром, то выпейте заранее какие-нибудь препараты, способствующие утилизации алкоголя, которые снижают интенсивность похмельного синдрома. Они есть в аптеках, продаются без рецептов», — рассказал Каторгин.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил, что смешивание кофеина с алкоголем не только не поможет протрезветь, но и сильно навредит здоровью.

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Екатерина Смирная
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