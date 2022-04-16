Глава ДНР заявил о сдавшихся в плен иностранных наемниках

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в плен сдались 1350 украинских военных

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о сдавшихся в плен иностранных наемниках. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что всего за последние дни в плен сдались около 1350 украинских военных. «Есть ли среди них иностранные наемники? Есть», — сказал он.

13 апреля штаб территориальной обороны ДНР заявил, что в Мариуполе 1009 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. До этого военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал, что в Мариуполе сложили оружие более тысячи украинских морпехов. По его словам, среди них 300 раненых, 90 не способны передвигаться самостоятельно.

Позже Следственный комитет России опубликовал видео допроса сдавшегося в плен заместителя командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Ростислава Ломтева. По его словам, во время спецоперации его бригада переместилась на завод «Азов», но там морпехов окружили.