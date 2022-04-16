В Госдуме заявили о «вышедшем за красную черту» Зеленском

Депутат Шхагошев назвал «выходом за черту» слова Зеленского о РФ как спонсоре терроризма

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену признать Россию страной-спонсором терроризма — это выход за красную черту. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила "Аль-Каиду" (запрещена в РФ), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана. США делает все для войн во всем мире», — указал он.

Парламентарий назвал достижением России то, что она годами боролась с международным терроризмом, а также «впервые в современной истории предотвратила создание террористического государства в Сирии».

О просьбе Зеленского к Байдену The Washington Post сообщила 15 апреля. Согласно данным американской газеты, Байден не стал давать украинскому лидеру никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву. Также издание отметило, что признание России «страной-спонсором терроризма» — это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США.

Еще в январе конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Помимо экономических санкций, политик предложил официально признать Россию «спонсором терроризма» и объявить о том, что она поддерживает «террористические силы» в Донбассе. Позднее политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру» назвал идею Бэнкса «отголоском гибридной войны между Вашингтоном и Москвой».