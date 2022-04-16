Жителей Германии предупредили о дальнейшем росте цен

FAZ: потребители в Германии почувствуют рост цен на электричество и продукты

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).предупредила жителей Германии, что цены на электричество и продукты продолжают расти. В частности, сильно увеличилась стоимость товаров, которую устанавливают производители, что в дальнейшем почувствуют и потребители.

Согласно ежеквартальному отчету издания, рост цен на продукты в среднем составил 6,2 процента. Так, хлеб стал дороже на 7,1 процента. Растительное масло и вовсе стало дефицитом в некоторых магазинах, подорожав на примерно 30 процентов. В целом уровень инфляции в марте составил 7,3 процента.

Издание обратило внимание, что беспокойство вызывает рост стоимости товаров на предшествующих торговле этапах. По сравнению с февралем прошлого года, марте производители повысили цены на зерновые на 33 процента, на картофель — на 88 процентов, на рапс — на 52 процента, а на молоко — на 30 процентов.

Кроме того, выросли и оптовые цены. За год оптовая стоимость нефтепродуктов увеличились на 70 процентов, твердого топлива — на 62 процента, руд и металлов — на 55,8 процента. Цены на зерно, табачное сырье, семена и корма для животных выросли на 43 процента.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал немцев экономить электроэнергию и бросить машины, чтобы сократить зависимость от российского топлива.