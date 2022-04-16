Сейшелы отказались вводить санкции против России

В посольстве России заявили, что Сейшелы отказались вводить санкции против РФ в обход ООН

Власти Сейшельских Островов отказались вводить санкции против России в обход Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщили в посольстве РФ на Сейшелах, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве заявили, что Сейшелы подтвердили свое намерение не вводить санкции в отношении Москвы без одобрения ООН.

«Республика Сейшельские Острова является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу "друзья для всех, ни для кого не враги". В духе этой установки руководство Сейшел призывает все стороны к скорейшему мирному урегулированию ситуации на Украине, подчеркивая при этом, что Виктория не намерена присоединяться к каким-либо санкционным мерам, вводимым без одобрения ООН», — пояснили в посольстве.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным введение Анкарой санкций против Москвы. По его словам, это связано с посреднической позицией турецкой стороны, нацеленной на «стабилизацию ситуации».