Умерла актриса сериала «Альф» Лиз Шеридан

Американская актриса Лиз Шеридан, известная по сериалу «Альф» умерла в возрасте 93 лет

Американская актриса Лиз Шеридан умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на ее представителя.

По информации издания, смерть наступила во сне от естественных причин.

Лиз Шеридан наиболее известна по своим ролям в сериалах «Альф» (1986–1990), в котором она сыграла соседку семьи Таннеров, «Сайнфелд» (1989 – 1998), а также «Детективное агентство "Лунный свет"» и «Команда "А"».

Ранее сообщалось, что американская актриса Эстель Харрис, снявшаяся в сериале «Сайнфелд» и фильме «Однажды в Америке», умерла на 94-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Артистка скончалась в городе Палм-Дезерт, штат Калифорния.