Илону Маску предложили купить внешний долг одной страны вместо Twitter

Индийский бизнесмен Бахль предложил Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Главе Tesla и Space Х Илону Маску посоветовали вместо Twitter купить внешний долг одной страны. С таким предложением выступил глава Snapdeal, индийской компании электронной коммерции, Кунал Бахль на своей странице в этой социальной сети.

«Заявка Илона Маска на Twitter — 43 миллиарда долларов. Внешний долг Шри-Ланки — 45 миллиарда долларов. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск», — написал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в ее нынешнем виде».

В свою очередь совет директоров социальной сети утвердил меры, чтобы не допустить покупки компании Маском. Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов.