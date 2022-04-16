Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илону Маску предложили купить внешний долг одной страны вместо Twitter

Индийский бизнесмен Бахль предложил Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Фото: Mike Blake / Reuters

Главе Tesla и Space Х Илону Маску посоветовали вместо Twitter купить внешний долг одной страны. С таким предложением выступил глава Snapdeal, индийской компании электронной коммерции, Кунал Бахль на своей странице в этой социальной сети.

«Заявка Илона Маска на Twitter — 43 миллиарда долларов. Внешний долг Шри-Ланки — 45 миллиарда долларов. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск», — написал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в ее нынешнем виде».

В свою очередь совет директоров социальной сети утвердил меры, чтобы не допустить покупки компании Маском. Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании
Рогозин объяснил безаварийность пусков «Роскосмоса»
Раскрыты подробности дела против уволившего Райкина ректора
Харитонов обвинил Яна в отсутствии уважения к старшим
В Совфеде увидели угрозу во вступлении Финляндии в НАТО
В Москве произошла драка между иностранцами
Немецкие клубы расторгли контракты с российскими гимнастами
Лукашенко рассказал о новой странице в отношениях Белоруссии и России
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Илону Маску предложили купить внешний долг одной страны вместо Twitter
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.