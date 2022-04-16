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Названы убытки российских компаний из-за очереди фур на границе с Польшей

В ассоциации «Грузавтотранс» заявили об убытках компаний из-за очереди на границе Польши

Фото: Shutterstock

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что в связи с простоем фур на границе с Польшей расходы российских компаний многократно увеличиваются. Их он назвал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Матягина, грузовики не просто стоят. Так, водителям необходимо платить командировочные, а также покупать еду. Кроме того, машины постоянно работают, ведь какие-то продукты они везут.

«Где-то нужно постоянно поддерживать тепло, в зависимости от того, что они везут. Это тоже работа, которую им приходится нести», — добавил президент ассоциации.

Ранее стало известно, что на польско-белорусской границе тысячи грузовиков застряли в очередях в попытке покинуть Польшу до вступления в силу требования о запрете их нахождения на территории Евросоюза с 16 апреля. Длина очереди на пункте пропуска Корощин достигла 80 километров, а ожидание составило 33 часа.

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Юлия Ямпольская
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