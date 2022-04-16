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Украинцы стали лидерами среди получивших российское гражданство

МВД России сообщило, что граждане Украины чаще всего получали российский паспорт

Фото: Sputnik / РИА Новости

Украинцы стали лидерами среди получивших российское гражданство за первый квартал этого года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«Российское гражданство остается наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик», — отметили в ведомстве. Их доля среди всех получивших гражданство России составила 97,2 процента, что составляет 137,7 тысячи человек.

Из них чаще всего получали российский паспорт граждане Украины — 39,6 процента. Еще 23,9 процента приходится на граждан Таджикистана, 8 процентов — на граждан Казахстана, 7,9 процента — на граждан Армении. Также в числе ставших российскими гражданами есть выходцы из Узбекистана (4,7 процента), Азербайджана (4,5 процента), Киргизии (3,6 процента), Белоруссии (3,1 процента), Молдавии (3 процента).

Всего за первый квартал этого года гражданами России стали около 141,5 тысяч человек. Это на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Снижение активности иностранных граждан в ведомстве объяснили сезонным фактором.

Ранее аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, что число получателей российского гражданства за 2021 год стало рекордным с начала XXI века. Паспорт получили 735,4 тысячи иностранцев.

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Марина Совина
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