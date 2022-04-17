В московском метро спасли упавшую под прибывающий поезд россиянку

На станции метро «Новогиреево» в Москве спасли упавшую под поезд женщину

В Москве на станции метро «Новогиреево» спасли упавшую под прибывающий поезд россиянку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, ЧП произошло в воскресенье, 17 апреля, на Калининской ветке метро. Чтобы спасти пострадавшую, пришлось отключить контактный рельс, из-за чего было прервано движение поездов между станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Новокосино». Позже они следовали с увеличенным интервалом.

Пострадавшую доставили в больницу, ее жизнь удалось спасти. Выясняются обстоятельства произошедшего.

16 января сообщалось, что пассажир московского метро упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

