Немцы испугались последствий эмбарго на российский газ

Опрос Wirtschafts Woche: 71% жителей Германии боятся последствий эмбарго на российский газ

Подавляющее большинство немцев боится негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Об этом свидетельствует опрос журнала Wirtschafts Woche.

Исследование показало, что 71 процент респондентов испугались экономических последствий для своей жизни и работы, большинство из них — рабочие. При этом 20 процентов участников опроса считают, что новые санкции Евросоюза (ЕС) против России не нанесут серьезного ущерба экономике Германии. Девять процентов опрошенных жителей страны затруднились с ответом.

Ранее вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор предупредил, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть семи-восьми процентов, а, возможно, и 10 процентов. В этой связи фон Рор высказался за увеличение процентных ставок, «чтобы инфляционные ожидания не закрепились на высоком уровне». В то же время он предупредил, что в случае ограниченного импорта энергоресурсов германская экономика может столкнуться со стагнацией или даже сокращением.