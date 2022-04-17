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В Великобритании педофилы избежали тюрьмы после извинений

Mirror: в Великобритании 870 насильников избежали наказания после извинений

Фото: Shutterstock

В Великобритании 870 насильников избежали тюрьмы после извинений. Соответствующий материал приводит Mirror.

Сообщается, что в данный список сексуальных преступников вошли пять педофилов. Так, они не подверглись наказанию и не получили судимости благодаря системе «общественного урегулирования». Данная процедура обычно применяется правоохранителями в отношении мелких правонарушений, например, краж, и позволяет искренне раскаявшимся преступникам не ощутить на себе всей тяжести закона. Однако в некоторых графствах подобный подход используется для урегулирования дел об изнасилованиях, говорится в материале.

«Это позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными», — прокомментировала ситуацию теневой министр внутренних дел Иветт Купер.

Ранее в апреле известный психолог Энн П. ДеПринс рассказала о правильной реакции на признание жертвы изнасилования в произошедшем. ДеПринс заявила, что сначала очень важно спокойно выслушать и оказать помощь пострадавшим от надругательств. Сексуальное насилие является серьезной травмой, которую разные люди переживают по-разному. Так, если одни пострадавшие тут же захотят поделиться своей проблемой, то другие могут просто замкнуться. Поэтому очень важно не начать их осуждать или призывать к каким-то действиям, к которым они не готовы, объяснила психолог.

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Алина Гостева
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