Энергокоуч с Урала похвасталась заработком в 15 миллионов рублей в год
Энергокоуч Юна Ильина из Екатеринбурга раскрыла детали своего многомиллионного заработка. Комментарий уроженки Урала приводит издание «Моменты».
Ильина заявила, что совмещает индивидуальные консультации, менторство и групповые курсы. Так, она похвасталась, что благодаря своей деятельности зарабатывает 15 тысяч рублей в час, в месяц — 1,5 миллиона, а в год — 12-15 миллионов рублей.
«Иногда я ухожу в ретрит и отпуск и не работаю. В основном мой флагманский продукт — это мастермайнд (групповой формат работы, где участники обмениваются опытом и поддерживают друг друга — прим. "Ленты. ру"), который стоит от 25 тысяч рублей с человека. На него могут попасть 35-50 человек», — пояснила энергокоуч.
Кроме того, собеседница издания отметила, что особенно популярен ее курс по достижению индивидуального успеха. На данные уроки она собирает группы один раз в два-три месяца.
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