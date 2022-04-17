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Энергокоуч с Урала похвасталась заработком в 15 миллионов рублей в год

«Моменты»: энергокоуч Ильина заявила, что зарабатывает миллионы рублей на курсах по успеху

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Энергокоуч Юна Ильина из Екатеринбурга раскрыла детали своего многомиллионного заработка. Комментарий уроженки Урала приводит издание «Моменты».

Ильина заявила, что совмещает индивидуальные консультации, менторство и групповые курсы. Так, она похвасталась, что благодаря своей деятельности зарабатывает 15 тысяч рублей в час, в месяц — 1,5 миллиона, а в год — 12-15 миллионов рублей.

«Иногда я ухожу в ретрит и отпуск и не работаю. В основном мой флагманский продукт — это мастермайнд (групповой формат работы, где участники обмениваются опытом и поддерживают друг друга — прим. "Ленты. ру"), который стоит от 25 тысяч рублей с человека. На него могут попасть 35-50 человек», — пояснила энергокоуч.

Кроме того, собеседница издания отметила, что особенно популярен ее курс по достижению индивидуального успеха. На данные уроки она собирает группы один раз в два-три месяца.

Ранее в марте стало известно о жительнице США, которая открыла собственный бизнес по продаже косметики и неожиданно разбогатела в подростковом возрасте. Американка Алия Арнольд рассказала, что в 14 лет увлеклась производством средств для губ и начала продавать их под лейблом Boss Gloss. Вскоре девушка научилась изготавливать масло для тела и решила запустить самостоятельный бренд BossUp Cosmetics. Отмечается, что с тех пор она каждый год расширяла ассортимент марки, добавляя в него новые косметические продукты.

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Алина Гостева
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