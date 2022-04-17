Энергокоуч с Урала похвасталась заработком в 15 миллионов рублей в год

«Моменты»: энергокоуч Ильина заявила, что зарабатывает миллионы рублей на курсах по успеху

Энергокоуч Юна Ильина из Екатеринбурга раскрыла детали своего многомиллионного заработка. Комментарий уроженки Урала приводит издание «Моменты».

Ильина заявила, что совмещает индивидуальные консультации, менторство и групповые курсы. Так, она похвасталась, что благодаря своей деятельности зарабатывает 15 тысяч рублей в час, в месяц — 1,5 миллиона, а в год — 12-15 миллионов рублей.

«Иногда я ухожу в ретрит и отпуск и не работаю. В основном мой флагманский продукт — это мастермайнд (групповой формат работы, где участники обмениваются опытом и поддерживают друг друга — прим. "Ленты. ру"), который стоит от 25 тысяч рублей с человека. На него могут попасть 35-50 человек», — пояснила энергокоуч.

Кроме того, собеседница издания отметила, что особенно популярен ее курс по достижению индивидуального успеха. На данные уроки она собирает группы один раз в два-три месяца.

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