В Турции заявили о неспособности системы ООН решать конфликты

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что системе международной безопасности нужны реформы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что системе международной безопасности, системе ООН в настоящее время нужна реформация, поскольку она не способна решать какие-либо конфликты или вопросы, которые возникают в мире, сообщает РИА Новости.

«Система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, сложные вопросы. Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы, но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут», — отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Турцию принимают в качестве посредника как Москва, так и Киев, поскольку позиция Анкары основана на взвешенном подходе и справедливости.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства рассказал, что Турция согласится следовать санкциям против России, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН). Он также напомнил, что власти Турции полностью имплементировали Конвенцию Монтре из-за ситуации на Украине.