Депутат ЕП заявил о большой роли теледебатов Макрона и Ле Пен для исхода выборов

Депутат ЕП Мариани: исход выборов во Франции могут определить теледебаты Макрона и Ле Пен

Депутат Европарламента (ЕП), экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани в разговоре с ТАСС заявил, что телевизионные дебаты действующего главы государства Эммануэля Макрона с кандидатом в президенты Марин Ле Пен, которые пройдут 20 апреля, играют очень большую роль и могут определить исход выборов.

Он считает, что на выборах в этом году не наблюдается никаких открытий, поскольку во втором туре оказались те же кандидаты, что и на прошлых выборах пять лет назад. По его мнению, единственным отличием нынешних выборов от предыдущих является то, что в тот раз избиратели голосовали «за» одного из кандидатов, а в настоящее время «против» кого-то из них. Однако Мариани выразил уверенность в том, что несмотря на то, что Макрон является фаворитом президентской гонки, произойти может все что угодно.

Ранее стало известно, что ЕП планирует взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее близких соратников после статьи во французском издании Mediapart, где журналисты раскрыли данные о якобы незаконных тратах политика, когда она была евродепутатом.