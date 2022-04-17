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Ирландцам посоветовали реже тормозить для экономии бензина

AA Blog посоветовал ирландским автомобилистам реже тормозить, чтобы экономить бензин

Фото: Shutterstock

Ирландский новостной портал AA опубликовал советы по снижению расхода топлива для автомобилистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал предлагает ирландским водителям реже тормозить, чтобы сэкономить бензин, не включать кондиционер, вынуть из машины все тяжелые предметы, а также плавно разгоняться.

«Приучите себя продумывать дорогу чуть наперед. Так вы минимизируете резкие торможения, а в некоторых случаях сможете отказаться от тормоза вообще — к примеру, маневрируя между полосами, или медленно подъезжая к перекрестку», — следует из публикации.

Ранее глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предложил ограничить скорость на дорогах Германии ради экономии бензина. По его мнению, в рамках теоретического ограничения можно было бы снизить скорость передвижения на скоростных магистралях до 100 километров в час, в городах — до 30 километров в час.

В марте текущего года вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.

Марина Совина
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