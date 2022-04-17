Вучич рассказал об экономических последствиях конфликта на Украине для Сербии

Президент Сербии Вучич заявил, что цена газа по формуле может составить до 619 долларов

Стоимость газа для Сербии по нефтяной формуле может составить от 450 до 619 долларов, заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС со ссылкой на прямой эфир телеканала Pink.

По словам политика, цена российского газа для Сербии по новому долгосрочному контракту может базироваться на нефтяной формуле. Он уточнил, что конфликт на Украине затрагивает и интересы Сербии. По мнению главы государства, последствия будут сказываться на экономике в течение трех-четырех лет.

«Какой бы договор по газу мы ни подписали, у нас будут лучше условия, если бы у нас сейчас была только нефтяная формула, то цена была бы между 450-619 долларов», — рассказал он. Вучич считает, что «цена нефти убивает» экономику Сербии.

Ранее Вучич назвал решение России перевести расчеты за газ в рубли общемировой проблемой. Он также высказал свои опасения насчет того, что соседняя Венгрия, попавшая в список недружественных для Москвы государств, не сможет платить за газ в рублях.

Вучич подчеркнул, что многие малые страны Европы, не имеющие собственных газа и нефти, полностью зависят от импорта, а потому для большинства из них решение станет «попросту невыносимым».