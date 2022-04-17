Губерниев отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста из России

Губерниев назвал отказ финских врачей оперировать хоккеиста из России клятвопреступлением

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста «Толпара» (молодежной команды российского «Салавата Юлаева» — прим «Ленты.ру»). Его слова приводит РИА Новости.

Губерниев посчитал, что произошедшее выглядит хуже, чем преступление. «Когда люди отказываются делать операцию лишь потому, что пациент — русский... Поступок финских врачей не имеет ничего общего ни со спортивной этикой, ни с клятвой Гиппократа», — заявил он, назвав медиков клятвопреступниками.

14 апреля спортивный журналист Василий Уткин назвал позицию финских медиков, которые отказались лечить российских граждан, нарушением клятвы Гиппократа. По мнению Уткина, они перестают быть врачами.

Днем ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о трудностях в отношениях с Финляндией. По словам функционера, финские врачи отказали в операции игроку молодежной команды российского клуба.