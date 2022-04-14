Уткин отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста из России
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста «Толпара» (молодежной команды российского «Салавата Юлаева», — прим «Ленты.ру»). Пост доступен в Telegram-канале Уткина.
Уткин назвал позицию финских врачей, которые отказались лечить российских граждан, нарушением Клятвы Гиппократа. «В общем, они перестают быть врачами», — заключил журналист.
13 апреля генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о трудностях в отношениях с Финляндией. По словам функционера, финские врачи отказали в операции игроку молодежной команды башкирского клуба.
До этого Баширов заявил, что вероятность возвращения легионеров в «Салават Юлаев» является минимальной. Он добавил, что клуб Континентальной хоккейной лиги не разрывал трудовых отношений с иностранцами, покинувшими расположение команды.