Уткин отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста из России

Уткин назвал отказ финнов оперировать хоккеиста из России нарушением Клятвы Гиппократа

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста «Толпара» (молодежной команды российского «Салавата Юлаева», — прим «Ленты.ру»). Пост доступен в Telegram-канале Уткина.

Уткин назвал позицию финских врачей, которые отказались лечить российских граждан, нарушением Клятвы Гиппократа. «В общем, они перестают быть врачами», — заключил журналист.

13 апреля генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о трудностях в отношениях с Финляндией. По словам функционера, финские врачи отказали в операции игроку молодежной команды башкирского клуба.

До этого Баширов заявил, что вероятность возвращения легионеров в «Салават Юлаев» является минимальной. Он добавил, что клуб Континентальной хоккейной лиги не разрывал трудовых отношений с иностранцами, покинувшими расположение команды.