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Спорт

Уткин отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста из России

Уткин назвал отказ финнов оперировать хоккеиста из России нарушением Клятвы Гиппократа

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на отказ финских врачей оперировать хоккеиста «Толпара» (молодежной команды российского «Салавата Юлаева», — прим «Ленты.ру»). Пост доступен в Telegram-канале Уткина.

Уткин назвал позицию финских врачей, которые отказались лечить российских граждан, нарушением Клятвы Гиппократа. «В общем, они перестают быть врачами», — заключил журналист.

13 апреля генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о трудностях в отношениях с Финляндией. По словам функционера, финские врачи отказали в операции игроку молодежной команды башкирского клуба.

До этого Баширов заявил, что вероятность возвращения легионеров в «Салават Юлаев» является минимальной. Он добавил, что клуб Континентальной хоккейной лиги не разрывал трудовых отношений с иностранцами, покинувшими расположение команды.

Николай Костюков
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