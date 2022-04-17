Падение астероида образовало самую горячую породу на Земле

Падение астероида в Канаде 36 миллионов лет назад образовало рекордно горячую породу

Ученые Университета Западного Онтарио в Канаде доказали, что порода, открытая в 2011 году в Лабрадоре, сформировалась при самой высокой температуре из когда-либо зафиксированных на поверхности Земли — 2370 градусов Цельсия. Причиной стало падение астероида 36 миллионов лет назад. Об этом сообщается в журнале, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи обнаружили в ударном кратере Мистастин (диаметр 16 километров) фрагмент стеклянной породы, внутрь которой были вплавлены зерна циркона. Анализ показал, что она должна была образоваться при температуре свыше двух тысяч градусов Цельсия. В новой научной работе специалистам удалось обнаружить четыре дополнительных цирконовых зерна, которые подтвердили предыдущий результат. Кроме этого, ученые обнаружили, что в других точках места удара порода нагревалась по-разному и до больших температур, чем считалось ранее.

В этом месте также впервые были найдены образцы рейдита — минерала, образующегося при воздействии высокого давления и температуры на циркон. Рейдит выявили внутри зерен циркона, что указывает на то, что давление при ударе вне зоны плавления достигало 30-40 гигапаскалей или даже выше. В самой зоне плавления давление обычно выше 100 гигапаскалей.