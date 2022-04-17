Мигрантка погибла в перестрелке на греко-турецкой границе

Kathimerini: при перестрелке греческого пограничника с турецкой лодкой погибла мигрантка

Мигрантка погибла в результате перестрелки на греко-турецкой границе. О данном инциденте сообщает издание Kathimerini.

Известно, что столкновение греческого пограничника с турецкой лодкой, на которой приплыли 10 или 11 нелегальных мигрантов, произошло на реке Эврос. Согласно материалу, находившаяся среди них женщина из Африки погибла после выстрела с близкого расстояния.

При этом власти Греции заявили, что предварительно подали судну световой сигнал о том, чтобы оно не приближалось к берегу. Однако, по словам должностных лиц, лодка не сменила курс и первой открыла огонь, после чего пограничник якобы выстрелил в воздух.

Отмечается, что впоследствии греческие власти обнаружили среди нелегалов трех пакистанских мужчин и женщину из Эритреи, откуда родом, предположительно, также была погибшая.

В марте глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что в республике зафиксировали увеличение потока нелегальных мигрантов. По его мнению, увеличение числа нелегалов, пытающихся проникнуть в республику с территории Белоруссии, связано с потеплением. «Нелегальная миграция, как барометр, очень быстро реагирует на изменение давления, погодных условий», — подчеркнул Любаевас.