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Российский врач раскрыл правду о связи телефона в кармане и мужского бесплодия

Уролог-андролог Фесенко опроверг миф о связи телефонов и бесплодия у мужчин

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Фесенко раскрыл россиянам правду о связи телефона в кармане и мужского бесплодия. Комментарий специалиста приводит Пятый канал.

Эксперт опроверг миф о том, что носимое в кармане устройство может навредить его владельцу. Современная техника не влияет на мужские фертильность и потенцию, отметил он.

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Фесенко рассказал, что подобное мнение об опасности телефонов появилось во времена их кнопочных версий. Так, данные аппараты выделяли радиоволны высокой интенсивности, что могло привести к нагреванию и повреждению тканей. «Все современные мобильные устройства не обладают такой способностью», — подчеркнул врач.

Ранее в апреле гинекологи перечислили четыре причины, по которым в некоторых случаях результаты теста-полоски на беременность могут оказаться ложноположительными. Профессор Зев Уильямс, заведующий отделением репродуктивной эндокринологии и бесплодия в медицинском центре Ирвинг Университета Колумбии, отметил, что на результат могут повлиять лекарства, которые пьет женщина. Это, уточняет он, должны быть гормональные средства с содержанием хорионического гонадотропина человека, то есть ХГЧ, гормона, по которому можно определить беременность.

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Алина Гостева
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