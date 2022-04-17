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В российском регионе огонь с сухой травы перешел на 60 дачных домов

В городе Канск из-за возгорания сухой травы произошел пожар в 60 дачных домах

Фото: Shutterstock

В городе Канск Красноярского края загорелась прошлогодняя трава — огонь распространился на 60 дачных домов в садовом товариществе. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, пожар произошел в садовом товариществе «Мелькомбинат». Пострадавших нет.

Он добавил, что пожарные занимаются тушением возгорания в российском регионе.

Сухая трава в Красноярском крае также горела в ноябре 2021 года. Тогда площадь пожара составила восемь гектаров, огонь распространился на горе, была опасность его перемещения на жилые строения из-за сильных порывов ветра. Возгорание тушили 30 человек и семь единиц техники.

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Анастасия Шейкина
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