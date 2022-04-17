Юрист напомнил россиянам о малоизвестной выплате на детей

Юрист Соловьев сообщил, что семьи с детьми имеют право на ежемесячный налоговый вычет

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил о малоизвестной выплате на детей. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, семьи с детьми, помимо льгот, также имеют право на ежемесячный налоговый вычет. «Стандартный вычет — это сумма, которая ежемесячно вычитается из дохода при начислении НДФЛ. Так налог становится меньше, а зарплата — больше», — пояснил эксперт.

Соловьев добавил, что вычет предоставляется до тех пор, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей.

Юрист отметил, что на получение вычета имеют право россияне с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13 процентов. Сумма вычета составляет 1,4 тысячи рублей в месяц за первого или второго ребенка и три тысячи рублей за третьего и последующих детей.

Ранее в Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России. Среди них — улучшение жилищных условий для семей с двумя и более детьми, напомнили там. Так, при продаже старого жилья для покупки нового такой семье не нужно платить НДФЛ, но для этого есть некоторые условия.