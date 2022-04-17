Жители Кипра вышли на акцию протеста против антироссийских санкций

Жители Кипра вышли на акцию в поддержку России и осудили призывы Зеленского к санкциям

Жители Кипра устроили протестную акцию у здания посольства России в Никосии из-за введенных против Москвы санкций, пишет ТАСС.

Около 100 местных жителей и русскоязычных жителей острова вышли на улицы и собрались в воскресенье, 17 апреля, вдоль ограды дипломатического представительства. Они держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами отказаться от антироссийских санкций. Активисты призвали власти укреплять отношения между Россией и Кипром.

Организатор акции Ангелос Константинидис уточнил, что жители Кипра не согласны с политикой Никосии, присоединившейся к санкционному давлению на Россию. «Кипрский народ совершенно не согласен ни с одной из санкций, которые введены сегодня против России. В этом вопросе мы полностью расходимся во мнении с нашими властями», — подчеркнул он.

Он осудил президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовавшего правительствам Греции и Кипра осудить происходящее на Украине. Глава Украины призвал к принятию жестких мер против россиян, чтобы не давать им свободно жить в этих странах.

Это четвертая акция в поддержку России, организованная на Кипре после начала специальной операции на Украине 24 февраля.

Ранее стало известно, что гражданина России арестовали на Кипре по подозрению в разжигании расовой ненависти.