В Кремле объяснили нежелание Путина уезжать с Восточного после неудачного пуска

Песков заявил об уверенности президент РФ Путина в удачном пуске с Восточного в 2016 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснили нежелание президента России Владимира Путина уезжать с космодрома Восточный в 2016 году после неудачного запуска. По его словам, глава государства был уверен, что второй пуск пройдет успешно. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что тогда Путину рекомендовали согласно рабочему графику вернуться в Москву. «Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы "Роскосмоса"», — рассказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он уточнил, что причиной неудачного первого пуска стала поломка одного из датчиков.

Представитель Кремля заявил, что сотрудники госкорпорации — «это специалисты, которых трудно себе представить». Заслушав их доклады по каждому узлу, российский лидер решил остаться. «Потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — вспомнил Песков.

Ранее в апреле Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития. По словам президента, работы на нем идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди Восточного переносят из-за выявленных недостатков. В сентябре 2021 года он говорил, что строительство второй очереди космодрома завершат в 2022 году.