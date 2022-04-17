Названы положенные россиянам предпенсионного возраста льготы

Эксперт Леонидов: россиянам предпенсионного возраста можно не платить налог на квартиру

Россияне, получив статус предпенсионера, могут получить разные льготы, Положенные привилегии назвал генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, на льготы могут рассчитывать женщины в возрасте от 54 лет и мужчины в возрасте от 59 лет. Они могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток площади земельного участка в собственности и отказаться от уплаты налога на квартиру, дом, хозяйственные постройки или гараж.

«А чтобы получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты», — сообщил эксперт.

Он назвал повышенное пособие по безработице одной из льгот для россиян в предпенсионном возрасте. Леонидов также подчеркнул, что для такой категории людей увеличен период выплаты пособий. Так, при страховом стаже 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин за каждый год работы к длительности выплаты пособия прибавляется две недели. 75 процентов среднемесячного заработка россиянам платят в первые три месяца, 60 процентов — следующие четыре месяца, 45 процентов — в последующие месяцы, объяснил специалист.

Россияне предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налогов за одно транспортное средство или имеют право получить льготу 50 процентов по транспортному налогу на автомобиль, мощность которого составляет до 100-150 лошадиных сил, отметил эксперт. Леонидов также сообщил, что если у предпенсионера ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то он может рассчитывать на частичную компенсацию стоимости лекарств в размере не более 50 процентов от их стоимости.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил россиянам о малоизвестной выплате на детей. Эксперт рассказал, что семьи с детьми, помимо льгот, также имеют право на ежемесячный налоговый вычет. Он предоставляется до тех пор, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей, пояснил специалист.