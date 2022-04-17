Российские ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО сбили украинские МиГ-29 в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», — заявил представитель ведомства РФ, добавив, что в Павлоградском районе также был сбит украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС) уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов в двух населенных пунктах Украины. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация уничтожила 44 военных объекта Украины, среди которых два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300.