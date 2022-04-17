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Минобороны заявило об уничтожении хранилищ боеприпасов на Украине

Вооруженные силы России уничтожили хранилища боеприпасов в Барвенково и Доброполье

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов в двух населенных пунктах Украины. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточняют в ведомстве, удар по объектам в населенных пункта Барвенково и Доброполье был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация уничтожила 44 военных объекта Украины, среди которых два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области.

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Варвара Кошечкина
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