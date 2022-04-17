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Минобороны сообщило о ликвидации колонны техники ВСУ на марше армейской авиацией

Минобороны доложило, что армейская авиация уничтожила колонну украинской техники на марше

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская армейская авиация за минувшую ночь уничтожила колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, авиация также ликвидировала четыре скопления техники и живой силы противника. Конашенков доложил, что уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, семь БМП и БТР, а также 14 бронеавтомобилей.

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В оборонном ведомстве сообщили о поражении 814 украинских объектов ракетными войсками Вооруженных сил (ВС) России и артиллерией. Среди них — 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пунктов и районов сосредоточения военных ВСУ.

Накануне Минобороны рассказало о сбитом украинском военно-транспортном самолете, который доставлял крупную партию западной военной техники. Конашенков сообщил, что воздушное судно было сбито в районе Одессы.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 12 апреля лава государства рассказал, что операция идет по изначальному плану Генштаба, подчеркнув, что ее окончание зависит от интенсивности боевых действий.

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Анастасия Шейкина
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