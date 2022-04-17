Минобороны сообщило о ликвидации колонны техники ВСУ на марше армейской авиацией

Минобороны доложило, что армейская авиация уничтожила колонну украинской техники на марше

Российская армейская авиация за минувшую ночь уничтожила колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, авиация также ликвидировала четыре скопления техники и живой силы противника. Конашенков доложил, что уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, семь БМП и БТР, а также 14 бронеавтомобилей.

В оборонном ведомстве сообщили о поражении 814 украинских объектов ракетными войсками Вооруженных сил (ВС) России и артиллерией. Среди них — 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пунктов и районов сосредоточения военных ВСУ.

Накануне Минобороны рассказало о сбитом украинском военно-транспортном самолете, который доставлял крупную партию западной военной техники. Конашенков сообщил, что воздушное судно было сбито в районе Одессы.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 12 апреля лава государства рассказал, что операция идет по изначальному плану Генштаба, подчеркнув, что ее окончание зависит от интенсивности боевых действий.