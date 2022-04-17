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Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

Минздрав сообщил, что двое пострадавших в ДТП под Воронежем находятся в тяжелом состоянии

Фото: 360tv / Telegram

Минздрав РФ раскрыл подробности о состоянии пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Новоусмановском районе Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По оперативным данным, двое из 13 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, еще 11 человек — в состоянии средней тяжести. В ведомстве добавили, что двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее УМВД по Воронежской области назвало нарушение ПДД причиной ДТП с двумя автобусами. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit 1985 года рождения, который ехал в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево столкнулся с автобусом Setra, который ехал в направлении Воронежа по маршруту ЭлистаСанкт-Петербург.

Авария произошла вечером 16 апреля на 524 километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. Сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

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Марина Совина
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