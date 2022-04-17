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Командир бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе

В Мариуполе найдено тело командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Во время осмотра места боестолкновения в Мариуполе было найдено тело командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Владимира Баранюка. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин в Telegram-канале ведомства.

Басурин рассказал, что в ночь с 11 на 12 апреля военные 36-й бригады предприняли попытку прорваться из завода имени Ильича, который заблокирован. Бойцы ДНР предотвратили прорыв и уничтожили до 50 украинских военных в ходе боя. По слова представителя НМ ДНР, 42 военных сдались в плен.

Тело Баранюка обнаружили среди убитых при осмотре территории. Рядом с ним нашли его личные вещи и оружие.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные в Мариуполе, которым Минобороны России предложило сложить оружие, отказались сдаваться. Российские военные совместно с бойцами Донецкой народной республики (ДНР) ведут бои у завода имени Ильича и у завода «Азовсталь».

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Варвара Кошечкина
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