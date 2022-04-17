Прокуратура выяснит причину массового отравления жителей села на Ставрополье

Прокуратура проведет проверку после отравления 37 жителей села на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после массового отравления жителей села Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

37 человек пожаловались на симптомы отравления, четверо из них госпитализированы. Среди заболевших есть дети. Прокуроры намерены выяснить причины и обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве напомнили, что год назад в этом же селе также произошло массовое отравление жителей. Тогда проверка установила, что должностные лица не обеспечили качество питьевой воды в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиями. Также прокуроры выявили факты наличия утечек в результате аварий на водоводе филиала «Южный». После проверки были приняты меры к их устранению.

Кроме того, благодаря вмешательству надзорного ведомства в селе были проведены работы по замене водовода.

Ранее 17 апреля сообщалось, что с жалобами на недомогание к медикам обратились 20 детей и шестеро взрослых. Врачи диагностировали у них симптомы кишечного отравления.