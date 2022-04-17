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Прокуратура выяснит причину массового отравления жителей села на Ставрополье

Прокуратура проведет проверку после отравления 37 жителей села на Ставрополье
Начало событий в новости Жители российского региона массово пожаловались на отравление

Фото: Shutterstock

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после массового отравления жителей села Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

37 человек пожаловались на симптомы отравления, четверо из них госпитализированы. Среди заболевших есть дети. Прокуроры намерены выяснить причины и обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве напомнили, что год назад в этом же селе также произошло массовое отравление жителей. Тогда проверка установила, что должностные лица не обеспечили качество питьевой воды в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиями. Также прокуроры выявили факты наличия утечек в результате аварий на водоводе филиала «Южный». После проверки были приняты меры к их устранению.

Кроме того, благодаря вмешательству надзорного ведомства в селе были проведены работы по замене водовода.

Ранее 17 апреля сообщалось, что с жалобами на недомогание к медикам обратились 20 детей и шестеро взрослых. Врачи диагностировали у них симптомы кишечного отравления.

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Любовь Ширижик
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