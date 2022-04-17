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Жители российского региона массово пожаловались на отравление

В Ставропольском крае началась полицейская проверка из-за отравления 26 россиян

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Ставропольском крае началась полицейская проверка после того, как жители региона массово пожаловались на симптомы отравления. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло в селе Марьины Колодцы. С жалобами на недомогание к медикам обратились 20 детей и шестеро взрослых. Врачи диагностировали у пострадавших симптомы кишечного отравления. Двух маленьких детей трех и полутора лет госпитализировали, остальные проходят лечение амбулаторно.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

5 марта сообщалось, что в подмосковных Химках 13-летняя школьница отравилась средством для мытья пола.

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Владимир Седов
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