Плющенко прокомментировал госпитализацию фигуриста после участия в его шоу

Плющенко назвал падение фигуриста Семененко во время участия в его шоу случайностью

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал госпитализацию российского фигуриста Евгения Семененко после падения головой об лед во время участия в его шоу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Плющенко назвал падение 18-летнего спортсмена случайностью, подчеркнув, что освещение и лед отвечали стандартам качества. «Футболисты выходят на поле и подворачивают или ломают ноги. Или на хоккее такое бывает. Фигурное катание — это не просто балет. Там тоже ломаются ноги, да и спортсмены травмируются», — заявил он.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед, пытался возобновить выступление, однако упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.