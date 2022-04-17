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Раскрыты подробности о застрелившем в Одинцово спасателя пенсионере

Российский пенсионер застрелил спасателя в Одинцово из самодельного оружия

Фото: Shutterstock

Пенсионер из подмосковного Одинцово застрелил спасателя из самодельного оружия. Подробности произошедшего в воскресенье, 17 апреля, «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По данным источника, застреливший спасателя россиянин был невменяем и состоял на учете с психиатрическим заболеванием. Из-за этого несколько лет назад у него было изъято огнестрельное оружие, которым тот владел на законных основаниях.

Пенсионер выстрелил в спасателя из самодельного оружия, которое, по словам источника, даже внешне не похоже на ружье. Стреляя, пенсионер сам получил ранение в ногу.

Ранее 17 апреля сообщалось, что в Одинцово пожилой мужчина застрелил сотрудника МЧС во время вскрытия квартиры на Рябиновой улице. Сотрудник МЧС помогал полицейским вскрывать дверь в жилье мужчины.

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Владимир Седов
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