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На Украине высказались о судьбе Медведчука

Глава МИД Украины Кулеба допустил политическое решение по лидеру партии ОПЗЖ Медведчуку
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS высказался о ситуации, сложившейся вокруг украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Его слова о судьбе Медведчука приводит РИА Новости.

Кулеба оценил предложение обменять Медведчука на британских пленных и напомнил, что политик является гражданином Украины, поэтому он волен воспользоваться всеми процедурными правами. Он допустил, что в этой ситуации возможно политическое решение.

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«Его будущее будет определяться с одной стороны в рамках юридического процесса, с другой стороны в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины», — отметил Кулеба.

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко сообщила о согласии мужа на обмен и выдачу в Россию. Супруга политика отметила, что это произойдет при соответствующей договоренности России и Украины.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного Виктора Медведчука. Он отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука. После начала российской военной операции на Украине он сбежал из-под домашнего ареста.

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Марина Совина
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