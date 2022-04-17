Российские саперы разминировали ТЭС в Счастье

Противоминный центр ВС РФ сообщил о завершении работ по разминированию ТЭС в Счастье

Саперы завершили работы по разминированию теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Счастье Луганской народной республики (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили в Международном противоминном центре Вооруженных сил России.

Специалисты проверили площадь ТЭС и прилегающую к ней территорию, на 35 гектарах они обезвредили порядка 250 взрывоопасных предметов. Объект готов к эксплуатации, доложил командир российских саперов главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Территория луганской ТЭС была заминирована при отходе украинских войск, ее готовили к подрыву. После перехода станции под контроль ЛНР начались работы по разминированию.

22 февраля в результате попадания снаряда на территории Луганской ТЭС в городе Счастье произошел пожар. Работа предприятия была остановлена.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.