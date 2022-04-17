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Названа предварительная причина крушения вертолета на Кубани

Причиной крушения вертолета Ми-2 на Кубани предварительно считают потерю управления

Кадр: Telegram-канал «Kub Mash»

Причиной крушения вертолета Ми-2 сельскохозяйственной авиации на Кубани предварительно называют потерю управления. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в кабине находился только пилот, он погиб на месте. Борт выполнял заказ агрофермы «Мостовская» и вылетел обрабатывать посевы. Крушение произошло в 10 километрах от села Унароково.

О трагедии стало известно днем 17 апреля. Вертолет Ми-2 потерпел крушение при заходе на посадку. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в 12:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от оперативного дежурного о том, что в поле разбился вертолет.

Сейчас на месте происшествия работают до 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники. По факту ЧП проводится проверка, точные причины крушения вертолета устанавливаются.

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Варвара Кошечкина
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