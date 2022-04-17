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Найдено тело пропавшего при крушении катера под Волгоградом ребенка

В Волгоградской области нашли тело ребенка, пропавшего при крушении катера 15 апреля

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области / РИА Новости

В Волгоградской области нашли тело 12-летнего ребенка, который пропал после крушения катера в городе Камышине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации региона.

Тело ребенка было обнаружено на грунте волгоградского водохранилища в ходе масштабных поисково-спасательных работ, которые организованы после опрокидывания катера. Оно было передано следственным органам. К поискам привлекались водолазы. Также поисковые работы были организованы на прибрежной зоне.

Трагедия произошла вечером 15 апреля. На Волгу вышел служебный катер местной службы спасения, за штурвалом которого находился нетрезвый спасатель. На борту катера находилось пять пассажиров, включая 12-летнего мальчика. По данным СК, судно врезалось в буй и перевернулось. В результате произошедшего четыре человека пострадали, один погиб, а мальчик пропал без вести.

Против спасателя, находившегося за штурвалом служебного катера, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.

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Варвара Кошечкина
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