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На Волге перевернулся катер с ребенком

В Волгоградской области перевернулся катер, спасатели продолжают поиски ребенка

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На Волге в районе набережной города Камышин Волгоградской области перевернулся прогулочный катер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По информации собеседника агентства, в момент происшествия на катере находились шесть человек. Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин, один человек погиб. Пострадавшие были доставлены в больницу. Спасатели продолжают поиски 12-летнего ребенка, который присутствовал на катере.

Ранее сообщалось, что в Самаре на реке Волга перевернулось судно на воздушной подушке «Нептун». Судно совершало рейс по маршруту Рождествено — Самара. Очевидец рассказал, что катер перевернуло ветром после того, как он встал боком в протоке. По его словам, из воды людей начал поднимать экипаж проходящего мимо судна. На борту находились 12 человек. По информации МЧС, все они спасены.

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Марина Совина
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