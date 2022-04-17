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Илья Резник сообщил о болезни Аллы Пугачевой

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что Алла Пугачева больна и проходит лечение в Израиле
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский поэт-песенник Илья Резник заявил, что певица Алла Пугачева больна. Об этом сообщает издание BLITZ+.

Резник отметил что исполнительница проходит лечение в Израиле. «Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого», — подчеркнул поэт.

В начале марта стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. По словам певицы, пара покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье. Ранее появились слухи о том, что артистка подыскивает детям школу на территории государства, в котором сейчас находится.

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Марина Совина
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