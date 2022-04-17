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Соловьев потребовал от Минобороны отчета о потоплении крейсера «Москва»

Телеведущий Соловьев попросил Минобороны объяснить потерю крейсера «Москва»

Фото: Zhang Jiye / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от Минобороны России отчитаться о потоплении ракетного крейсера «Москва». В эфире программы «Соловьев Live» журналист заявил, что потеря флагмана Черноморского флота вызвала у него приступ бешенства. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Он признал, что судно было старое, прошло ремонт и имело уязвимые места, однако заметил, что его не интересует причина ЧП. «Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время», — потребовал Соловьев.

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Телеведущий также рассмотрел версию украинской стороны о том, что крейсер якобы мог быть поражен противокорабельными ракетами «Нептун». «С каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами», — заметил он и попросил объяснить, почему противопожарная система в таком случае не сработала, и корабль «выгорел практически изнутри дотла» .

14 апреля Министерство обороны России сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Причиной ЧП стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Позднее ведомство сообщило о том, что корабль утонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения.

Экипаж эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставили в Севастополь. Там в субботу, 16 апреля, с ним встретился главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Николай Евменов.

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Варвара Кошечкина
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