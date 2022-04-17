Потерявшим работу россиянам напомнили о пособиях

Юрист Данилов сообщил о пособиях по безработице для потерявших работу россиян

Потерявшие работу россияне могут обратиться за государственной поддержкой в центр занятости населения. Об этом сообщил преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов, передает РИА Новости.

Юрист напомнил, что пособие по безработице предоставляется после обращения в учреждение по месту жительства с необходимыми документами. Размер выплат зависит от уровня зарплаты гражданина на последнем месте работы. При этом сумма не может превышать максимальный размер пособия по безработице.

В первые три месяца размер пособия составляет 75 процентов от месячной зарплаты, следующие три месяца — 60 процентов. За год пособие может выплачиваться не более шести месяцев, а для части категорий граждан — трех месяцев.

Ранее глава HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал уровень безработицы в России. По его мнению, показатель может вырасти до 5,7-7,5 процента, что будет соответствовать показателю 2009 года (тогда она была 7,8 процента). Кроме того, эксперт назвал два сценария развития. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, а потом — резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5 процента.