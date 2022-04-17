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Коллеги раскритиковали самого пожилого сенатора США из-за проблем с памятью

WP: коллеги критикуют самого пожилого сенатора США Файнстайн из-за проблем с памятью
Дайэнн Файнстайн

Дайэнн Файнстайн. Фото: Bonnie Cash/ Globallookpress.com

Самый пожилой сенатор Конгресса США, 88-летняя демократка от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, столкнулась с критикой коллег из-за проблем с памятью. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что конгрессвумен на встречах просит участников представиться по несколько раз. Газета приводит в пример выдержку из издания San Francisco Chronicle, в которой сопартийцы выражают сомнения, что женщина способна работать в психическом плане.

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The Washington Post пояснила, что Файнстайн собиралась покинуть свой пост старшего демократа юридического комитета еще до предыдущих выборов в Конгресс под давлением лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера. Для этого потребовалось «несколько серьезных и болезненных разговоров», поскольку она, «казалось, забывала об этих разговорах».

Газета отмечает, что в настоящее время состав Сената считается самым возрастным за всю историю США. Автор статьи отмечает, что случай с Файнстайн затрагивает широкий круг проблем, таких как нежелание сенаторов добровольно передать власть, неспособность политической системы «справиться с теми, кто не желает признавать, что пора уходить в отставку» в силу отсутствия ограничений по срокам полномочий.

18 июня 2021 года республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил действующему американскому лидеру Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну.

78-летний Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть «полностью прозрачным с точки зрения здоровья».

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Марина Совина
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