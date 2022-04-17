В США обвинили Украину в ракетном ударе по вокзалу Краматорска

Американские пользователи Reddit обвинили Киев в ракетном ударе по вокзалу Краматорска

Американские пользователи Reddit разоблачили фейк о причастности России к ракетному удару по железнодорожному вокзалу города Краматорск. Соответствующий пост появился на форуме.

Один из пользователей портала опубликовал фотографию обломков ракеты, на которой виден серийный номер, подтверждающий, что она принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Неужели нужны еще какие-то доказательства, чтобы понять, что именно украинская сторона запустила ракету, убившую десятки человек на вокзале в Краматорске», — спросил автор треда, обвинив в происшествии киевские власти.

В ответ на это другой пользователь заметил, что данные серийные номера совпадают с номерами других украинских ракет вплоть до 2014 года. «Это та же партия, которая есть только у Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский виноват, он явно был в отчаянии, так как в ближайшие две недели потеряет 50 процентов территории Украины», — написал он, указав, что подобным образом действовали сирийские террористы.

Также юзер SexualDeth5quad обратил внимание на странное совпадение — первая атака произошла в день прибытия инспекторов ООН, всего в 32 километрах от них.

Американцы предположили, что Киеву нужны жертвы среди гражданского населения, чтобы вызвать сочувствие у Европы и спровоцировать их на введение войск на территорию Украины. «Без армий других государств они потеряют свою страну», — считает lincolnxlog.

На время написания материала пост о причастности Украины к атаке собрал более 80 тысяч просмотров и свыше 310 комментариев.

Удар «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили ВСУ.

Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударил ракетный комплекс российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.

