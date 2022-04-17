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Живущая в Турции россиянка назвала достойные бюджетные отели для отдыха в мае

Автор «Яндекс.Дзена» Коновалова назвала курорт Сиде в Турции лучшим для отпуска

Фото: Shutterstock

Россиянка, проживающая в Турции и часто путешествующая по стране, назвала достойные бюджетные отели категории пять звезд с хорошими отзывами для отдыха на майские праздники. Своей подборкой Александра Коновалова поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка уточнила, что все гостиницы расположены в городе Сиде, поскольку она считает его лучшим курортом в Турции. «Он славится бесконечными песчаными пляжами, отмеченными престижными наградами за чистоту и безопасность. Отсюда легко съездить на шопинг в крупный город Манавгат и на самые популярные экскурсии», — пояснила автор.

Среди отелей в первую очередь она посоветовала для отпуска Lake & River Side Hotel & Spa. «Хороший вариант для семьи или компании. Гости хвалят вкусное питание на шведском столе, но отмечают, что оно не слишком разнообразное. Отель работает по системе "ультра все включено". В отзывах туристы пишут, что соотношение "цена-качество" справедливое», — поделилась Коновалова и добавила, что неделя в гостинице с захватом праздников обойдется в 112 тысяч рублей.

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На втором месте в ее подборке оказался Seher Resort & Spa, который девушка назвала одной из самых популярных бюджетных «пятерок» в Сиде. По словам автора, в объекте размещения очень вкусная еда, а из развлечений постояльцам предлагают анимацию и дискотеку. Она уточнила, что несмотря на то, что отель построен в 1990 году, вся техника там современная. Отдохнуть в нем в течение недели двое туристов могут за 113 тысяч рублей.

Также блогер выделила компактный отель Linda Resort и гостиницу Roma Beach Resort & Spa, оформленную в стилистике Древнего Рима. Проживание в них в течение недели с захватом майских каникул обойдется минимум в 121 и 123 тысячи соответственно.

Замыкает рейтинг Коноваловой Oz Hotels Side Premium. «Мой любимчик в этой подборке. Я отдыхала в нем сама и не раз отправляла туда друзей и подписчиков. Внутри и снаружи этот пятизвездочный отель напоминает дворец. Кормят вкусно, разнообразно. Большой плюс — собственная кондитерская с приятным интерьером», — поделилась туристка и отметила, что пара может остановиться в отеле на семь ночей за 125 тысяч рублей.

В апреле после запуска полетных программ эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на отдых в Турции среди российских путешественников. Как уточнили в Anex Tour, путешественники бронируют в основном путевки на ближайшие два месяца, однако в скором времени ситуация может измениться в лучшую сторону.

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Полина Дерр
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